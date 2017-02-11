Московская биржа завершила трехнедельный эксперимент по применению технологий гибридного интеллекта в инвестировании. С 19 января любой желающий мог ежедневно делать в мобильном приложении Cindicator прогнозы по ценам фьючерсов, которые торгуются на Московской бирже (на курс USD/RUB, нефть Brent, золото и серебро).
Собирая прогнозы по каждому фьючерсу, торговый робот совершал сделки на основе коллективного мнения непрофессиональных трейдеров. В результате коллективный интеллект продемонстрировал доходность в 47% годовых в валюте. В эксперименте приняли участие 863 человека — 40% из них ранее не совершали сделки на бирже, 60% имели различный опыт инвестирования.
Всего в ходе конкурса на основе прогнозов участников робот смоделировал 27 сделок, 17 из которых были прибыльными.
Московская биржа и финтех-стартап Cindicator, развивающий технологии гибридного интеллекта для внедрения новых продуктов на финансовых рынках, проведут эксперимент, который покажет, сможет ли коллективный интеллект непрофессиональных трейдеров заработать на бирже. Об этом сообщается на сайте биржи.