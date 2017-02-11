Московская биржа завершила трехнедельный эксперимент по применению технологий гибридного интеллекта в инвестировании. С 19 января любой желающий мог ежедневно делать в мобильном приложении Cindicator прогнозы по ценам фьючерсов, которые торгуются на Московской бирже (на курс USD/RUB, нефть Brent, золото и серебро).

Собирая прогнозы по каждому фьючерсу, торговый робот совершал сделки на основе коллективного мнения непрофессиональных трейдеров. В результате коллективный интеллект продемонстрировал доходность в 47% годовых в валюте. В эксперименте приняли участие 863 человека — 40% из них ранее не совершали сделки на бирже, 60% имели различный опыт инвестирования.

Всего в ходе конкурса на основе прогнозов участников робот смоделировал 27 сделок, 17 из которых были прибыльными.