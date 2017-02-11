Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что на предстоящей встрече Владимира Путина с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным может быть затронута тема укрепления рубля. Об этом представитель Кремля рассказал журналистам.

«Тема макроэкономики, в том числе можно ожидать, что так или иначе каким-то образом может затрагиваться на сегодняшней вечерней встрече», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как относятся к укреплению рубля в Кремле.

В целом же, пресс-секретарь главы государства посоветовал обращаться за разъяснениями относительно роста курса российской валюты в правительство. «Это вопрос правительства», — сказал он.

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 15 февраля снизился на 56 копеек и составил 59,84 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Таким образом, курс опустился ниже отметки в 60 рублей впервые с 3 июня 2015 года. При этом курс доллара к рублю в начале торгов Московской биржи снизился на 26 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 56,84 рубля, опустившись ниже 57 рублей впервые с 22 июля 2015 года.