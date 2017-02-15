Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) с 1 марта текущего года начинает массовый выпуск пластиковых карт без печати ПИН-конверта (предустановленного кода). Клиенты смогут самостоятельно, в том числе дистанционно, устанавливать и менять удобный ПИН-код для своей карты, говорится в сообщении кредитной организации.
«Воспользоваться новой технологией можно будет как сразу при получении карты, путем ввода желаемой комбинации цифр в POS-терминале, так и удаленно — позвонив в банк и следуя инструкциям голосового меню», — отмечается в пресс-релизе.
Кроме того, в любой момент клиент сможет поменять ранее установленный ПИН-код также по телефону или в банкомате банка.
Предложение будет доступно для всех карт АТБ, включая зарплатные (за исключением неименных карт и карт по программе «Статус»), уточняют в банке.
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» — один из крупнейших банков на Дальнем Востоке. Ключевые владельцы — группа предпринимателей из «ППФИН Региона». Основные направления деятельности: кредитование частных лиц и коммерческих организаций, привлечение средств граждан во вклады. Банк довольно активен на валютном рынке и рынке ценных бумаг.
В настоящее время 59,2% акций кредитной организации принадлежат ООО «ППФИН Регион», конечными бенефициарами которого являются Андрей Вдовин, Алексей Масловский, Питер Хамбро через «ППФИН» и компанию Techsun Enterprises Limited, владеющую пакетом акций в 8,41%. Доля в 17,91% акций АТБ с 2007 года принадлежит шведскому инвестиционному фонду East Capital, долей в 6,71% с октября 2008 года владеет Международная финансовая корпорация (IFC, инвестиционное подразделение Всемирного банка), доля в 2,64% за Epic Vision Ltd (конечный бенефициар — Кимора Рената Харрис), 1,76% — у ООО «Экспо-лизинг», 3,4% приходится на акционеров-миноритариев.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 136,35 млрд рублей (53-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 12,76 млрд, кредитный портфель — 79,15 млрд, обязательства перед населением — 70,22 млрд.