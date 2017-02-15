Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) с 1 марта текущего года начинает массовый выпуск пластиковых карт без печати ПИН-конверта (предустановленного кода). Клиенты смогут самостоятельно, в том числе дистанционно, устанавливать и менять удобный ПИН-код для своей карты, говорится в сообщении кредитной организации.

«Воспользоваться новой технологией можно будет как сразу при получении карты, путем ввода желаемой комбинации цифр в POS-терминале, так и удаленно — позвонив в банк и следуя инструкциям голосового меню», — отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, в любой момент клиент сможет поменять ранее установленный ПИН-код также по телефону или в банкомате банка.

Предложение будет доступно для всех карт АТБ, включая зарплатные (за исключением неименных карт и карт по программе «Статус»), уточняют в банке.