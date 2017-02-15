Курсы доллара и евро, утром в среду обновившие на Московской бирже минимумы за полтора года, после полудня перешли к росту.

По состоянию на 12:33 мск стоимость американской валюты повысилась на 27,75 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, составив 57,3850 рубля. К этому времени курс евро вырос на 14,75 копейки до 60,5475 рубля.

Между тем ранее в ходе торгов курс доллара впервые с 22 июля 2015 года опускался ниже отметки 57 рублей, а курс евро побывал ниже 60 рублей впервые с 3 июня 2015-го.

Курс доллара опустился ниже 57 рублей Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в среду потерял 23 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:03 мск 56,88 рубля, курс евро уменьшился на 24 копейки, до 60,17 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Укрепление рубля может стать одной из тем на встрече президента РФ Владимира Путина с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным, не исключил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Тема макроэкономики, в том числе можно ожидать, что так или иначе каким-то образом может затрагиваться на сегодняшней вечерней встрече», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как относятся к укреплению рубля в Кремле.