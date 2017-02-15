Госдума 15 февраля приняла в первом чтении законопроект, меняющий налогообложение по процентным доходам (купонам) рублевых корпоративных облигаций, выпущенных в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года. Теперь НДФЛ будет уплачиваться с купона только в том случае, если доход по нему превысит ставку рефинансирования ЦБ, увеличенную на 5 процентных пунктов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что предлагаемые меры позволят обеспечить выравнивание условий налогообложения процентных доходов физических лиц от инвестиций во вклады в банках и в обращающиеся облигации российских организаций.

Предлагаемые изменения значительно повысят инвестиционную привлекательность обращающихся облигаций российских организаций и будут способствовать притоку частных инвестиций в экономику РФ, полагают авторы законопроекта.

Освобождать от уплаты НДФЛ купонные доходы по другим облигациям (например, если облигация выпущена в 2016-м году, но инвестор ее покупает в 2017-м) пока не планируется. Участники рынка обращают внимание на то, что есть много выпусков облигаций, которые имеют годовую и трехлетнюю оферты, однако налоговый вычет по ним не работает. Он распространяется только на владение бумагой более трех лет, однако даже в случае трехлетней оферты с даты размещения до даты погашения получаются три года без нескольких дней.

В течение 30 дней к законопроекту будут представлены поправки.