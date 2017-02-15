Расчистка банковского сектора РФ от недобросовестных игроков потребует еще нескольких лет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«В течение трех лет Банк России проводил работу по очищению и оздоровлению участников рынка. В том, что касается некредитных финансовых организаций, эта работа практически завершена. Очищение банковского сектора потребует еще нескольких лет», — сказала Набиуллина, выступая в среду в Совете Федерации.

«Процесс оздоровления банковского сектора продолжается. По моей оценке, больше половины пути мы прошли. Когда Центральный банк начинал этот процесс, я лично ожидала, что мы закончим его раньше, года за три. Но дело в том, что на процесс оздоровления банковского сектора наложились объективные обстоятельства, вызванные спадом экономики и ухудшением активов банков. Период активного оздоровления банковского сектора будет идти еще какое-то время. Мы надеемся прийти к той ситуации, когда количество отзывов лицензий будет измеряться единицами в год. Но на это уйдет еще несколько лет», — сказала ранее Набиуллина в интервью ТАСС.

Греф выступил за продление чистки банковского сектора в РФ Центральный банк РФ проделал большую работу по очищению банковского сектора России, однако подобные меры могут занять еще два года, прежде чем ситуация стабилизируется. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу Bloomberg на экономическом форуме в Давосе.



