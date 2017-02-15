Расчистка банковского сектора РФ от недобросовестных игроков потребует еще нескольких лет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«В течение трех лет Банк России проводил работу по очищению и оздоровлению участников рынка. В том, что касается некредитных финансовых организаций, эта работа практически завершена. Очищение банковского сектора потребует еще нескольких лет», — сказала Набиуллина, выступая в среду в Совете Федерации.
«Процесс оздоровления банковского сектора продолжается. По моей оценке, больше половины пути мы прошли. Когда Центральный банк начинал этот процесс, я лично ожидала, что мы закончим его раньше, года за три. Но дело в том, что на процесс оздоровления банковского сектора наложились объективные обстоятельства, вызванные спадом экономики и ухудшением активов банков. Период активного оздоровления банковского сектора будет идти еще какое-то время. Мы надеемся прийти к той ситуации, когда количество отзывов лицензий будет измеряться единицами в год. Но на это уйдет еще несколько лет», — сказала ранее Набиуллина в интервью ТАСС.
Центральный банк РФ проделал большую работу по очищению банковского сектора России, однако подобные меры могут занять еще два года, прежде чем ситуация стабилизируется. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу Bloomberg на экономическом форуме в Давосе.