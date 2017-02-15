В столице планируется замена до конца 2017 года всех имеющихся POS-терминалов Сбербанка на аппараты с функцией бесконтактной оплаты (PayPass, PayWave). Об этом рассказал журналистам в среду вице-президент Сбербанка, председатель Московского банка Сбербанка Олег Смирнов.

Он также отметил, что всего Сбербанк располагает свыше 30 тыс. POS-терминалов в Москве.