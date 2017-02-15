Банк БФА уменьшил ставки по трем вкладам

«Вклад № 1» (от 30 тыс. рублей на 15, 31, 91, 181, 367 или 735 дней, от 500 долларов на 31, 91, 181, 367 или 735 дней) в рублях привлекается под 6—8,8%, в долларах — под 0,1—1,75% (до этого — под 6—9% и 0,1—1,85%), а «БФА Премиум» (от 5 млн рублей, 100 тыс. долларов на один год) в рублях — под 8,5%, в долларах — под 1,4% годовых (прежде — под 8,7% и 1,5%).

«Стратегия накопления» (от 500 долларов) на один год теперь размещается под 1,3% вместо 1,5% годовых. Вклад также можно оформить на три, шесть месяцев или два года, процентные ставки для этих сроков не изменились.

Проценты по всем депозитам ежемесячно выплачиваются либо капитализируются.

Пополнение предусмотрено для депозитов «БФА Премиум» и «Стратегия накопления».

Банк БФА
ПАО «Банк БФА» — средний по размеру активов банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Основными направлениями деятельности являются кредитование и обслуживание корпоративных клиентов, а также валютные операции и операции с ценными бумагами. Важнейшие источники фондирования — заимствования от ЦБ, средства предприятий и организаций и вклады населения.
Согласно раскрываемой информации, на текущий момент ключевыми бенефициарами, оказывающими значительное влияние на банк, являются член совета директоров Ефим Коган с долей в 24,95% (сын известного питерского бизнесмена и политика Владимира Когана, экс-совладельца Промстройбанка (ПСБ), продавшего его впоследствии группе ВТБ) и Юрий Дедов (21,09%). В числе других акционеров заместитель председателя правления банка Василий Трохин, ранее работавший в структуре ПСБ (19,63%), председатель совета директоров Татьяна Стукань (8,28%), Виктор Забелкин (8,01%), Ольга Васильева (7,99%), Андрей Субботин (5,00%), и. о. председателя правления, член совета директоров Олег Осиновский и член правления Валентин Рязанцев (по 1,00%), Павел Кулешов (0,64%), Борис Кримчук (0,26%), Сергей Воропаев (0,15%), акционеры-миноритарии (2,00%).


По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 52,70 млрд рублей (96-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 8,36 млрд, кредитный портфель — 22,95 млрд, обязательства перед населением — 16,71 млрд.