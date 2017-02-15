Банк БФА уменьшил ставки по трем вкладам

«Вклад № 1» (от 30 тыс. рублей на 15, 31, 91, 181, 367 или 735 дней, от 500 долларов на 31, 91, 181, 367 или 735 дней) в рублях привлекается под 6—8,8%, в долларах — под 0,1—1,75% (до этого — под 6—9% и 0,1—1,85%), а «БФА Премиум» (от 5 млн рублей, 100 тыс. долларов на один год) в рублях — под 8,5%, в долларах — под 1,4% годовых (прежде — под 8,7% и 1,5%).

«Стратегия накопления» (от 500 долларов) на один год теперь размещается под 1,3% вместо 1,5% годовых. Вклад также можно оформить на три, шесть месяцев или два года, процентные ставки для этих сроков не изменились.

Проценты по всем депозитам ежемесячно выплачиваются либо капитализируются.

Пополнение предусмотрено для депозитов «БФА Премиум» и «Стратегия накопления».