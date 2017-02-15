Московский Сбербанк в 2016 году выдал почти 156 млрд рублей кредитов частным клиентам, корпоративным — 917 млрд рублей, сообщил председатель Московского банка Сбербанка Олег Смирнов.

По его словам, сейчас в столичном подразделении Сбербанка обслуживается более 8,5 млн действующих розничных клиентов.



Смирнов уточнил, что финучреждение выдало потребкредитов и ипотечных кредитов на сумму 155,7 млрд рублей, из них свыше 80 млрд приходится на ипотеку. В IV квартале 2016 года банком было выдано 43,3 млрд рублей, в том числе 17,9 млрд рублей в декабре.



Суммарно за прошлый год Московский банк Сбербанка предоставил свыше 28 тыс. ипотечных кредитов, почти половина из них (13 тыс.) пришлась на кредиты с господдержкой.

На 1 января 2017 года совокупный кредитный портфель частных лиц Московского банка Сбербанка составил 456,5 млрд рублей, что на 16,4 млрд больше, чем годом ранее. Всего за 2016-й корпоративному бизнесу банк выдал кредитов на 916,5 млрд рублей.

Смирнов отметил, что IV квартал прошлого года показал исторический максимум для Московского банка Сбербанка: в течение него столичный территориальный банк выдал корпоративных кредитов на 192,8 млрд рублей. Из них 83,8 млрд — в декабре 2016 года.

Одним из приоритетных направлений Московского банка Сбербанка является кредитование малого бизнеса. Сейчас в нем обслуживается 244 тыс. компаний этого сегмента (прирост на 11,2% за год). По итогам прошлого года столичный территориальный банк выдал кредитов малому бизнесу на сумму свыше 12 млрд рублей. На 1 января 2017 года совокупный портфель кредитов, выданных малому бизнесу, составлял 20,5 млрд рублей.