До 78% всех платежей в адрес ЖКХ проводится клиентами столичного Сбербанка в безналичном порядке. В частности, ежемесячно через Московский банк Сбербанка в среднем проводится 1 млн автоплатежей ЖКХ на сумму 2,3 млрд рублей. Такие данные привел на пресс-конференции в среду председатель Московского банка Сбербанка Олег Смирнов.
На втором месте по объему проводимых трансакций — автоплатежи за услуги сотовой связи. Ежемесячно их проводится порядка 4 млн на сумму 680 млн рублей.
Автоплатеж Сбербанка можно оформить в адрес 1,6 тыс. организаций — поставщиков услуг.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 22 683,02 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 143,38 млрд, кредитный портфель — 14 765,80 млрд, обязательства перед населением — 11 278,29 млрд.