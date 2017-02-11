До 78% всех платежей в адрес ЖКХ проводится клиентами столичного Сбербанка в безналичном порядке. В частности, ежемесячно через Московский банк Сбербанка в среднем проводится 1 млн автоплатежей ЖКХ на сумму 2,3 млрд рублей. Такие данные привел на пресс-конференции в среду председатель Московского банка Сбербанка Олег Смирнов.

На втором месте по объему проводимых трансакций — автоплатежи за услуги сотовой связи. Ежемесячно их проводится порядка 4 млн на сумму 680 млн рублей.

Автоплатеж Сбербанка можно оформить в адрес 1,6 тыс. организаций — поставщиков услуг.