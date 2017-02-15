Кредитные организации рискуют оказаться вовлеченными в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступных путем, и финансирование терроризма при обслуживании клиентов — резидентов РФ (юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей), переводящих денежные средства нерезидентам по договорам перевозки (транспортировки) товара. Об этом предупреждает Центробанк, поясняя, что масштабы таких операций, возрастающие непропорционально объему импорта товаров в Россию, позволяют предполагать их иные действительные цели, а именно незаконный вывод денежных средств из РФ, отмывание преступных доходов или финансирование терроризма.

ЦБ советует банкам отнестись к подобным операциям клиентов с повышенным вниманием — соответствующие методические рекомендации опубликованы в сегодняшнем «Вестнике Банка России». По данным регулятора, такие компании, как правило, обладают как минимум двумя из следующих признаков: величина уставного капитала равна его минимальному размеру для юрлиц соответствующей организационно-правовой формы или незначительно его превышает; учредитель (участник), руководитель и (или) бухгалтер совпадают в одном лице; постоянно действующий исполнительный орган, иной орган или лицо, имеющее право действовать от имени клиента без доверенности, зарегистрированы по одному адресу с другими юридическими лицами; исполнительный орган отсутствует по адресу регистрации.

Центробанк указывает, что для расчетов по вышеописанным внешнеторговым контрактам клиент, как правило, использует счета, по которым иные расходные операции не осуществляются либо носят нерегулярный характер. В частности, не осуществляется или осуществляется в незначительных размерах, не соответствующих масштабам деятельности клиента, уплата налогов или других обязательных платежей в бюджет, при этом размер НДФЛ, уплачиваемого с зарплаты работников, может свидетельствовать о занижении реальных зарплат (налогооблагаемой базы).

Также ЦБ обращает внимание на возможное отсутствие у грузоотправителя или лиц, исполняющих функции перевозчика по указанным контрактам, документов, подтверждающих наличие перевозимого товара, а также оформленного паспорта сделки.

Банк России советует кредитным организациям уделять повышенное внимание всем операциям клиентов, выступающих стороной по таким контрактам. Банкам рекомендуется запрашивать у клиента паспорт сделки и ведомость банковского контроля по контракту, связанному с приобретением перевозимого товара (в случае ввоза товара на территорию РФ), а также копии договоров по приобретению/отчуждению перевозимого товара и документы, подтверждающие его наличие у грузоотправителя или перевозчика (перечень запрашиваемых документов определяется кредитной организацией самостоятельно).

В случае неполучения запрошенных документов либо возникновения сомнений в их достоверности банкам рекомендуется отказывать клиенту в приеме распоряжений на проведение операций по банковскому счету, подписанных аналогом собственноручной подписи, и направлять информацию об операциях клиентов в уполномоченный орган.

Возобновить (начать) обслуживание клиента с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету (включая интернет-банкинг) можно при условии представления им запрошенных документов, которые позволяют сделать вывод о законных целях операции.



Методические рекомендации ЦБ согласованы с Росфинмониторингом.

