ЦБ РФ не видит большой вероятности, что будут разморожены обязательные пенсионные накопления, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы видим и бюджетную ситуацию, и то, что страховая пенсия сейчас во многом финансируется за счет федерального бюджета, то есть она не является сбалансированной по страховым взносам. Поэтому мы не видим большой вероятности того, что будут разморожены обязательные пенсионные накопления», — сказала Набиуллина, выступая на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Но пенсионные накопления гражданам нужны. И нужны прежде всего гражданам, чтобы они имели возможность накапливать государственные пенсии», — добавила она. Кроме того, по ее словам, пенсионные накопления — это длинные деньги в экономике.

«Поэтому мы предложили систему пенсионного капитала. Он, действительно, носит гражданско-правовой добровольный характер, но имеет автоподписку, то есть граждане в нее по умолчанию вступают, но имеют право в любой момент отказаться и в любой момент присоединиться к этой системе», — пояснила глава ЦБ.

Она отметила, что, по данным исследований экспертов, только 18% граждан заявили, что не хотят участвовать в системе, причем более половины готовы отчислять в нее от 1 тыс. до 6 тыс. рублей в месяц.

Правительство, по ее словам, в настоящее время обсуждает стимулы для участников этой системы, прежде всего для граждан и работодателей.