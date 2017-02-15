Банк «Приобье» (Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа) понизил ставки по вкладам.

«Классический» (от 50 тыс. рублей на год) открывается теперь под 8,5% (ранее — под 9%), а «Популярный» (от 30 тыс. рублей на полгода) — под 6,5% годовых (прежде — под 7%). Проценты по ним выплачиваются ежемесячно.

Доходность вклада «Престиж Пенсионный» (от 1 тыс. рублей на 1 111 дней) составляет в данный момент 9,1% годовых (вместо 9,5%). Проценты выплачиваются ежеквартально.

«Накопительный» (от 10 тыс. рублей на 500 дней) доступен под 8,1% годовых (до этого — под 8,5%), а «Престиж Перспективный» (от 100 тыс. рублей на три года) — под 8,9% (ранее — под 9,35%). Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.



Вклады пополняемые.