Банк «Приобье» (Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа) понизил ставки по вкладам.

«Классический» (от 50 тыс. рублей на год) открывается теперь под 8,5% (ранее — под 9%), а «Популярный» (от 30 тыс. рублей на полгода) — под 6,5% годовых (прежде — под 7%). Проценты по ним выплачиваются ежемесячно.

Доходность вклада «Престиж Пенсионный» (от 1 тыс. рублей на 1 111 дней) составляет в данный момент 9,1% годовых (вместо 9,5%). Проценты выплачиваются ежеквартально.

«Накопительный» (от 10 тыс. рублей на 500 дней) доступен под 8,1% годовых (до этого — под 8,5%), а «Престиж Перспективный» (от 100 тыс. рублей на три года) — под 8,9% (ранее — под 9,35%). Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.

Вклады пополняемые.

Приобье АО «Акционерный Коммерческий Банк «Приобье» — небольшой по величине активов региональный финансовый институт, зарегистрированный в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа ─ Югры. Ключевой владелец — местный предприниматель Вячеслав Хадиулин. Немногочисленная сеть оперкасс и банкоматов банка функционирует в пределах Нижневартовска. Основные направления деятельности финучреждения — кредитование и обслуживание счетов коммерческих организаций, привлечение средств граждан во вклады. Акционерами банка на текущий момент являются физические лица, при этом бенефициаром, оказывающим значительное влияние на банк, выступает Вячеслав Хадиулин (41,06% акций банка). Вячеслав Хадиулин является также совладельцем ряда компаний, зарегистрированных в Ханты-Мансийском автономном округе ─ Югре. В числе других акционеров банка бывший председатель правления нижневартовского банка «Ермак», а ныне советник председателя правления КБ «Приобье» Людмила Семенова (10,77%); Людмила Лебедева, Виктория Лелькова, Тенгиз Уджмаджуридзе (у каждого по 8,43%); президент ООО «Корпорация Славтэк» Александр Петерман (7,92%); главный бухгалтер ООО «Капитал Инвест» Светлана Чебыкина (7,48%); бывший депутат городской думы Нижневартовска, а ныне вице-президент по экономике ООО «Корпорация Славтэк Менеджмент» Людмила Кондрашина (7,48%).

По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 1,99 млрд рублей (431-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,34 млрд, кредитный портфель — 1,06 млрд, обязательства перед населением — 1,02 млрд.