До конца 2017 года московские банкоматы Сбербанка будут частично заменены на рециркуляторы, то есть банкоматы с замкнутым циклом. Об этом рассказал журналистам вице-президент Сбербанка, председатель Московского банка Сбербанка Олег Смирнов.

Сейчас, по его словам, в столице уже установлено 130 рециркуляторов.



«В конце 2017 года их будет порядка 760 штук», — уточнил Смирнов, объяснив, что планируется замена имеющихся банкоматов на рециркуляторы.

На 1 января 2017 года в сети Московского банка Сбербанка функционируют свыше 7 тыс. устройств самообслуживания. Из них 4,3 тыс. приходится на банкоматы и 2,9 тыс. — на информационно-платежные терминалы. Получается, что порядка 18% столичных банкоматов будут заменены на банкоматы с замкнутым циклом.

В конце прошлого года сообщалось, что в течение ближайших двух лет Сбербанк планирует закупить порядка 10 тыс. банкоматов с функцией ресайклинга. Отметим, Московский банк Сбербанка запустил банкоматы с замкнутым циклом в промышленную эксплуатацию в 2016 году.

Крутим деньги Сбербанк планирует закупить в ближайшие два года 10 тыс. банкоматов с функцией ресайклинга. ВТБ 24 втрое увеличит количество таких устройств в своей банкоматной сети. По мнению участников рынка, во внедрении устройств с функцией ресайклинга больше плюсов, чем минусов. Однако их установка может привести к росту попыток внести в такие АТМ поддельные купюры. Впрочем, доля подобных мошенничеств будет мизерна, уверены банкиры.