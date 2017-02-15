ЦБ установил официальные курсы валют на 15 февраля. Курс доллара понизился на 96,69 копейки, составив 56,7719 рубля (57,7388 рубля на 15 февраля). Курс евро уменьшился на 1,2706 рубля, до 60,0249 рубля (61,2955 рубля на 15 февраля).

Торги на Московской бирже в среду открылись сильным укреплением рубля. Несмотря на все негативные факторы, курс доллара впервые за полтора года опустился ниже 57, а евро — ниже 60. «Казалось, что некоторое ослабление цен на нефть и ястребиные комментарии главы ФРС США Джанет Йеллен должны остудить пыл спекулянтов, но этого не произошло», — комментирует заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.

С одной стороны, отмечает он, это говорит о серьезном притоке нерезидентов и ставках на дальнейший рост, с другой — заставляет задуматься о том, какой же будет коррекция. Российская валюта все больше начинает выглядеть «перегретой», а значит, падение курса может оказаться очень значительным, полагает банкир.

Российская валюта выглядит существенно «переукрепившейся» на фоне основных макроэкономических показателей, таких как цена на нефть, сальдо платежного баланса, дефицит бюджета РФ, добавляет главный аналитик Нордеа Банка Ольга Лапшина.

«Минфин продолжает покупку валюты, в марте объемы будут выше, чем в феврале, в связи с тем, что цена на нефть в феврале показала рост к январским уровням. Кроме повышенных покупок Минфина и кумулятивного фактора от ранее произведенного выкупа, следует помнить, что объем внешних погашений российских компаний и банков в марте будет существенно выше, чем в январе — феврале», — комментирует эксперт.

Помимо прочего, заключает она, излишнее укрепление рубля может изменить и риторику российского ЦБ, однако ближайшее заседание состоится только в конце марта, поэтому данный фактор может оказать влияние на курс лишь среднесрочно.

«Скорее всего, когда ситуация изменится, мы увидим падение в районе 30—50 копеек за торговую сессию, а, возможно, и сильнее», — рассуждает банкир.



Между тем уже в полдень курс рубля развернулся вниз, уступая основным соперникам. По данным на 13:27 мск, стоимость американской валюты повысилась на 18 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, составив 57,29 рубля. К этому времени курс евро вырос на 3 копейки, до 60,43 рубля.