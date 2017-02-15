В одном федеральном СМИ на днях появилась публикация о том, что деньги из России за рубеж стали выводить с помощью государства — имеются в виду Федеральная служба судебных приставов и арбитражные (третейские) суды. Однако судебные приставы не наделены полномочиями выявления признаков преступления.