В России создали Совет по законодательному обеспечению развития цифровой экономики. Соответствующее распоряжение подписал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«В срок до 1 марта Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи совместно с аппаратом Государственной думы должны подготовить проект положения о совете и предложения по его составу», — говорится в сообщении.
В Госдуме создадут совет по обеспечению развития цифровой экономики
Совет по законодательному обеспечению развития цифровой экономики создадут при председателе Госдумы, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в город Иннополис в Татарстане.
Совет по законодательному обеспечению развития цифровой экономики создадут при председателе Госдумы, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в город Иннополис в Татарстане.