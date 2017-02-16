«Открытие Private Banking» стал лауреатом ежегодной премии «Банк года» портала Банки.ру в номинации «VIP-офис». Об этом объявила главный редактор Finparty Юлия Решетова.

«Private-офис — вишенка на торте банка. Это концентрация роскоши, последних технологий, денег и высочайшего качества обслуживания. За год мы побывали в VIP-офисах 11 банков, каждый из них уникален, но особого внимания заслужил офис банка «Открытие Private Banking». Он занимает целый дом в районе Остоженки и производит действительно неизгладимое впечатление», — сказала Решетова.

«Спасибо большое порталу Банки.ру, что оценили наш офис. Я, безусловно, разделю эту награду с нашим прекрасным архитектором. И мы будем стараться делать такие офисы по всей России», — сказала, получая награду, управляющий директор private banking банка «Открытие» Алина Назарова.