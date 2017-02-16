Почта Банк уже к концу первого года работы сумел выйти на прибыль

Почта Банк стал лауреатом премии «Банк года» в номинации «Открытие года». Об этом объявила руководитель информационно-аналитического отдела Банки.ру Сабина Хасанова.

«Проекты такого масштаба — большая редкость. Появившись на рынке в начале 2016 года, Почта Банк уже к концу первого года своей работы сумел выйти на прибыль вместо запланированного убытка, перевыполнить план по привлечению клиентских пассивов (вкладчиками банка стали 63 тысячи человек), установить более 2 000 банкоматов, а также открыть более 6 300 точек продаж и обслуживания в самых разных уголках России», — рассказала Хасанова.

«Здесь принято сначала благодарить. Я благодарю наших клиентов и организаторов! Если мы будем хорошо работать, то через несколько лет будем «Авангардом года». А через пять лет мы будем Сбербанком года», — сказал в ответном слове председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко.