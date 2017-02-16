Почта Банк стал лауреатом премии «Банк года» в номинации «Открытие года». Об этом объявила руководитель информационно-аналитического отдела Банки.ру Сабина Хасанова.
«Проекты такого масштаба — большая редкость. Появившись на рынке в начале 2016 года, Почта Банк уже к концу первого года своей работы сумел выйти на прибыль вместо запланированного убытка, перевыполнить план по привлечению клиентских пассивов (вкладчиками банка стали 63 тысячи человек), установить более 2 000 банкоматов, а также открыть более 6 300 точек продаж и обслуживания в самых разных уголках России», — рассказала Хасанова.
«Здесь принято сначала благодарить. Я благодарю наших клиентов и организаторов! Если мы будем хорошо работать, то через несколько лет будем «Авангардом года». А через пять лет мы будем Сбербанком года», — сказал в ответном слове председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко.
ПАО «Почта Банк» (бывш. ПАО «Лето Банк») — дочерняя организация банка ВТБ 24 (50% + 1 акция) и Почты России (50% — 1 акция). Банк специализируется на оказании широкого спектра услуг массовому розничному сегменту. Развитие филиальной сети осуществляется на базе отделений Почты России. Основным источником фондирования выступают средства банковской материнской организации.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2017 года нетто-активы банка — 136,44 млрд рублей (54-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 13,41 млрд, кредитный портфель — 116,69 млрд, обязательства перед населением — 38,77 млрд.