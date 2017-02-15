Одним из главных трендов следующего года будет стремление банков найти сервис, который станет приносить деньги. Об этом сообщил управляющий директор управления развития удаленных каналов обслуживания блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Евгений Колбин на конференции FinNext 2017.

«За последние десять лет в банковской сфере новых революционных продуктов не появилось. Крупнейшие банки продают один и тот же набор продуктов. Мы очень внимательно смотрим за тем, что происходит на рынке, и тренд следующего года — в основном банки будут пытаться найти тот сервис, который приносит деньги. Мы такого сервиса в сегменте b2b (бизнес для бизнеса. — Прим. Банки.ру), который бы нам нес сотни или хотя бы десятки миллионов рублей в год, пока не нашли», — отметил Колбин.



«Наши конкуренты в банковской сфере делают очень похожие вещи. Мы смотрим на какие-то базовые потребности наших клиентов и пытаемся интегрировать эти сервисы вглубь наших банковских продуктов. Мы хотим сделать так, чтобы мы как можно глубже погрузились вглубь компаний — наших клиентов», — добавил он.