Акции группы компаний «Медиахолдинг» на торгах Московской биржи к полудню среды подорожали до 0,29 рубля за бумагу (плюс 39,76% к вчерашней цене закрытия), следует из данных на сайте биржи.

Бумаги поднялись в цене на новостях о том, что 26,81% голосующих акций «Медиахолдинга» приобрел президент ИФК «Метрополь» Сергей Горный. Как написала газета «Коммерсант», «Медиахолдинг» контролирует ООО «ОМТ», на которое, в свою очередь, оформлена вещательная лицензия музыкального телеканала О2TV. Сергей Горный рассказал газете, что решил развивать этот телеканал.

«Сейчас канал находится в стадии перезапуска. Мы изменили концепцию, что должно привести к расширению целевой аудитории», — сообщил он.

Планируется, что в сетке O2TV появятся новые программы о шопинге, детях и спорте. Планируется развивать онлайн-вещание на RuTube.ru и других крупных площадках и ресурсах мобильных операторов.