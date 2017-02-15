Сибсоцбанк (Барнаул) ввел новые вклады.

«Пенсионный капитал +» (на два года) и «Накопительный (пенсионный)» (на год) привлекаются под 7,8% годовых. Минимальная сумма — 3 тыс. рублей. Проценты по ним ежеквартально капитализируются или выплачиваются по желанию клиента.

Депозит «Классика +» с выплатой процентов в конце срока открывается на три месяца под 5% годовых, а с ежеквартальной капитализацией либо выплатой (на полгода и год) — под 7% и 7,6% годовых соответственно. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей.

Вклад «Пенсионный капитал +» не пополняется.

«По всем депозитам не предусмотрено частичное снятие средств. При досрочном расторжении договора по «Пенсионному капиталу +» и «Классике + (ежеквартально)» выплаченные проценты сохраняются, по остальным депозитам — пересчитываются по ставке вклада до востребования», — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.



Завершен прием вкладов «Классика», «Пенсионный капитал», «Годовой (пенсионный)», «Точный расчет» и «Золотая лестница».