В офисы московского Сбербанка приходит все меньше клиентов, сообщил на пресс-завтраке председатель Московского банка Сбербанка Олег Смирнов.



«В наши офисы приходит все меньше клиентов», — сказал он. По словам Смирнова, в 2016 году подразделение столичного Сбербанка посетило 76 млн клиентов. Снижение числа посетителей за год составило «несколько процентов, это не двузначная цифра», уточнил Смирнов.

Он связывает данную тенденцию с популяризацией дистанционных сервисов оплаты и ростом количества безналичных трансакций.

Так, число пользователей мобильной версии «Сбербанк-Онлайн» за весь прошлый год увеличилось на 71%. Таким образом, количество активных пользователей мобильного приложения по итогам 2016 года составило 3,6 млн человек.

Одновременно 3,3 млн клиентов являются активными пользователями версии «Сбербанк-Онлайн», осуществляя вход через компьютер (прирост на 4% за год). Количество активных пользователей мобильного банка равняется 2,9 млн человек (плюс 11%).

Количество операций, осуществляемых на устройствах самообслуживания Московского банка Сбербанка, в 2016 году по сравнению с 2015-м возросло на 7% и составило 500 млн операций. За IV квартал 2016 года было проведено 125 млн операций.