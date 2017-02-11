В Омске вынесен приговор бывшему сотруднику коммерческого банка по факту мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте МВД.

Дело рассматривал Центральный районный суд Омска. Как следует из сообщения, 32-летний бывший менеджер банка похитил денежные средства со счетов пяти вкладчиков.

В частности, следствием установлено, что фигурант в период с февраля по август 2016 года, используя служебное положение, закрыл без ведома вкладчиков три вклада и оформил две кредитные карты. Обналиченные денежные средства злоумышленник использовал для личных нужд.

Потерпевшим по уголовному делу был признан банк (в релизе правоохранителей он не назван), который восстановил все денежные средства на счетах клиентов. Общая сумма причиненного финансовому учреждению ущерба превысила 5,4 млн рублей.



Суд дал экс-менеджеру 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда.

