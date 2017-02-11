Ухудшение ситуации в российском ОСАГО произошло из-за роста цен на запчасти и деятельности недобросовестных посредников и автоюристов, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в среду в Совете Федерации.

«Ситуация на рынке ОСАГО ухудшилась, когда падение курса рубля вызвало удорожание запчастей. Это объективно экономический фактор, который потребовал повышения тарифа по ОСАГО. Но одновременно на ситуацию на рынке негативно влиял и нерыночный фактор — деятельность автоюристов, которые буквально исказили ситуацию на рынке отдельных регионов», — пояснила Набиуллина, подчеркнув, что этот вид страхования является наиболее проблемным и, одновременно, наиболее социально значимым.

Напомним, что ЦБ дважды повышал базовые тарифы по ОСАГО. Осенью 2014 года тариф был увеличен на 30%. Также был увеличен лимит выплат за имущественный ущерб — со 120 тыс. до 400 тыс. рублей, в части возмещения вреда жизни и здоровью — со 160 тыс. до 500 тыс. Весной 2015 года ЦБ снова повысил тариф, на этот раз на 40%, и расширил тарифный коридор.

«Проблемы на рынке ОСАГО, где тарифы не менялись в течение десяти лет, накапливались в течение долгого времени, в ряде регионов ОСАГО стало убыточным», — продолжила Набиуллина, но отметила, что в целом этот вид страхования не является убыточным.

Глава ЦБ подчеркнула, что приоритет регулятора — интересы потребителей. «Мы применяли меры воздействия к страховщикам, чтобы восстановить доступность ОСАГО в проблемных регионах… Были введены продажи ОСАГО через «единого агента». С этого года обязательна продажа ОСАГО в электронном виде», — уточнила она.

Набиуллина также напомнила, что готовится закон о приоритетности урегулирования убытков в натуральной форме, который проходит сейчас через «серьезные и горячие обсуждения». «На наш взгляд, это сделает ОСАГО неинтересным для недобросовестных посредников и автоюристов… Необходимо прекратить выбивание средств из страховщиков автоюристами, чьей целью является не восстановление нарушенных прав потерпевшего, а максимизация штрафов, взыскиваемых со страховщика в свою пользу в судебном порядке», — заключила глава ЦБ.



