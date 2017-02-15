Сбербанк стал самым упоминаемым банком в социальных медиа в январе 2017 года, он упоминался 1,5 млн раз. Это выяснила компания «Медиалогия», которая проанализировала упоминания топ-50 российских банков по версии портала ‪Банки.ру.

Как уточняется, для составления рейтинга учитывались сообщения в сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram, на форумах и в блогах.

По данным компании, особый интерес пользователей соцмедиа вызвала тема о том, что робот-юрист оставит без работы 3 тыс. сотрудников Сбербанка. Также пользователи активно цитировали высказывание главы Сбербанка Германа Грефа относительно того, что современный банк должен стать большой IT-компанией и конкурировать с Google и Facebook. Помимо этого, в соцсетях появлялись сообщения о работе банка, его отделений и терминалов, а также о предоставляемых услугах.



В первую десятку рейтинга также вошли Альфа-Банк (146 437 упоминаний), ВТБ (99 337), Тинькофф Банк (75 763), ВТБ 24 (51 567), Райффайзенбанк (45 420), «ФК Открытие» (32 482), Промсвязьбанк (30 486), Бинбанк (28 885) и Россельхозбанк (22 348).

Сбербанк заменит роботами типовую юридическую работу Сбербанк автоматизирует работу юридической службы, что позволит готовить типовые иски без участия человека. Об этом сказал в ходе Гайдаровского форума зампред правления Сбербанка Вадим Кулик.

