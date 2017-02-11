Более половины россиян — 52% — поддержали перевод бюджетных выплат на карты национальной платежной системы «Мир» с 2018 года. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



«Идею о переводе бюджетных выплат на карты «Мир» поддерживает более половины россиян (52%), не одобряют эту меру 34%. При этом среди граждан, пользующихся несколькими банковскими картами, уровень поддержки выше, чем в среднем по выборке (61%), в то же время среди тех, у кого нет карты в принципе (кто получает выплаты и осуществляет платежи только наличными), против высказывается каждый второй (51%)», — говорят социологи.



Самая лояльная аудитория к использованию «Мира» — те, кто имеет две или более пластиковых карты: среди них 58% заявили о готовности завести национальную платежную карту, если от их банка поступит соответствующее бесплатное предложение. Отказались бы от получения карты «Мир» 43% респондентов, в первую очередь это граждане, не использующие банковские карты.

Телефонный опрос проводился 1—3 февраля среди 1,8 тыс. респондентов. Погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.