В Ставропольском крае окончено расследование уголовного дела по нескольким эпизодам мошенничества, совершенным организованной группой. Как следует из сообщения МВД, речь идет о незаконном оформлении кредитов.

Предварительным следствием установлено, что две жительницы Ставропольского края создали для хищения денежных средств организованную группу, к участию в которой привлекли семь человек. Противоправные действия совершались по заранее распределенным ролям.

Так, один из злоумышленников подбирал людей для оформления на них фиктивных кредитных договоров. Четверо других участников организованной группы оформляли в кредитных учреждениях на данных граждан договоры займа денежных средств. Еще двое обвиняемых изготавливали подложные документы о доходах физических лиц для представления в банк.

Действуя по описанной схеме, злоумышленники смогли получить в четырех кредитных учреждениях около 4,5 млн рублей.



«В ходе организованного комплекса оперативных мероприятий сотрудниками полиции противоправная деятельность организованной группы была пресечена. Злоумышленники были задержаны и доставлены в отдел внутренних дел. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении МВД.