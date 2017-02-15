За 2016 год с использованием платежных карт было совершено более 296,7 тыс. несанкционированных операций на общую сумму 1,08 млрд рублей. Об этом говорится в обзоре несанкционированных переводов денежных средств в 2016 году, подготовленном ЦБ.

«Расширение сферы безналичных расчетов привело к интенсивному развитию киберпреступности и повлекло за собой возникновение своеобразной криминальной индустрии, необходимой для совершения несанкционированных операций по переводу денежных средств, в том числе с использованием платежных карт. Технологии, используемые злоумышленниками, постоянно совершенствуются и становятся доступными широкому кругу лиц, которые могут не обладать глубокими знаниями в области информационных технологий. Повышение доступности мошеннических схем и инструментов для их реализации ожидаемо ведет за собой рост числа несанкционированных операций. Количество таких операций на протяжении 2016 года росло, сохраняя тенденцию 2015 года», — отмечается в обзоре.

При этом сохраняется отмеченная в 2015 году тенденция сокращения объема несанкционированных операций.

«Основную долю как в объеме, так и в количестве несанкционированных операций составляют cnp-трансакции (операции в Интернете). По сравнению с 2015 годом тенденция не изменилась. Тренды для несанкционированных операций, осуществленных в организациях торговли и банкоматах, имеют незначительное снижение, в то время как тренд несанкционированных операций без предъявления карты имеет ярко выраженный растущий характер», — говорится в отчете.

Средний объем несанкционированной операции с использованием карты находится в пределах 3,7 тыс. рублей .

«Сокращение скимминга связано с тем, что банки прекратили производство карт без чипов, а сканирование карт с чипом — это слишком дорогое удовольствие», — отметил замглавы ГУБиЗИ Банка России Артем Сычев.

В отчете отмечается, что по объему и количеству несанкционированных операций до трети приходится на Москву.

В ЦБ сообщают, что в 2016 году была предоставлена информация о 717 несанкционированных операциях со счетами юрлиц на сумму 1,89 млрд рублей. Основное количество несанкционированных операций приходится на сегмент от 10 тыс. до 10 млн рублей и достигает пика в сегменте от 100 тыс. до 1 млн. До половины соответствующих показателей приходится на Москву.

«Нисходящие тренды по объемам несанкционированных операций сигнализируют о переориентации злоумышленников с дистанционных платежных сервисов на информационную инфраструктуру операторов по переводу денежных средств и операторов услуг платежной инфраструктуры», — отмечается в обзоре.

За 2016 год девять операторов по переводу денежных средств представили данные о несанкционированных операциях по переводу на общую сумму 2,18 млрд рублей с корреспондентских счетов, открытых в расчетных центрах платежной системы Банка России. При этом окончательность перевода наступила на сумму 1,5 млрд рублей.