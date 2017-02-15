Использование технологий социальной инженерии характерно для хищений со счетов не только физлиц, но и юрлиц. Об этом журналистам рассказал заместитель начальника ГУБиЗИ Банка России Артем Сычев.

«Бухгалтеру приходит письмо, в котором написано, что вы не оплатили счет и надо сделать это немедленно. 90% бухгалтеров откроют такое письмо. В письме содержится или файл, или ссылка, при переходе по которой присходит заражение конкретной машины, затем туда подгружаются еще модули и злоумышленники получают доступ в сеть.Такие письма рассылаются миллионами.Именно поэтому ЦБ вменил банкам в обязанность уведомлять клиентов о проблемах, с которыми они могут столкнуться», — рассказал Сычев.

По его словам, технологии социальной инженерии являются одной из главных угроз для безопасности с точки зрения хищения денежных средств.