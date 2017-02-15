Лидером по годовым темпам роста кредитования в РФ стал Татарстан: объемы выросли на 33%, а количество — на 26% по сравнению с 2015 годом. Самые низкие темпы роста отмечены в Башкортостане, где объемы и количество выросли на 15%. Таковы итоги кредитной активности регионов РФ в 2016 году, которые подвело Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Москва и Московская область лидируют по объемам кредитования за 2016 год — на них приходится 17% всех объемов кредитования (2,43 млн кредитов на 541,79 млрд рублей). На втором месте по объемам выдач — Санкт-Петербург и Ленинградская область (1,16 млн кредитов на 180,21 млрд рублей). Замыкает тройку Тюменская область с учетом ХМАО и ЯНАО (1,06 млн кредитов на 156,27 млрд).



В десятку наиболее активных регионов по объемам кредитования вошли Свердловская область, Краснодарский край, Башкортостан, Татарстан, Ростовская, Нижегородская и Челябинская области.



По выдачам кредитов наличными в тройке лидеров Москва (1,26 млн кредитов на 242,25 млрд рублей), Санкт-Петербург (879,58 тыс. кредитов на 98,84 млрд) и Тюменская область (681,05 тыс. кредитов на 78,75 млрд). По размеру средней суммы выданного кредита наличными опять же лидирует столичный регион — 192 тыс. рублей, также в тройку входят Тюменская область — 115 тыс. и Свердловская область — 114 тыс.



По объемам ипотечного кредитования в тройке оказались: Москва (59,5 тыс. кредитов на 175,37 млрд рублей), Санкт-Петербург — (36,79 тыс. кредитов на 73,64 млрд) и Тюменская область (28,44 тыс. кредитов на 52,63 млрд). Эти же регионы лидируют по размеру «среднего чека». В Москве он составил 2,95 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 2 млн, в Тюменской области — 1,85 млн.

Автокредиты наиболее активно выдавались в Москве (53,5 тыс. на 51,24 млрд рублей), Санкт-Петербурге (29,7 тыс. кредитов на 22,99 млрд) и Татарстане (16,4 тыс. кредитов на 9,01 млрд). Самый высокий «средний чек» по автокредиту отмечается в Москве — 957 тыс. рублей, Краснодарском крае — 823 тыс. и Санкт-Петербурге — 776 тыс.

По объему кредитных карт в тройку лидеров вошли Москва (966,46 тыс. карт с лимитом более 64,79 млрд рублей), Санкт-Петербург (400,38 тыс. карт с лимитом 24,67 млрд) и Краснодарский край (333,19 тыс. карт на 15,42 млрд). Самые высокие лимиты по картам получали заемщики Москвы — 67 тыс. рублей, Санкт-Петербурга — 62 тыс. рублей и Тюменской области — 54 тыс.

В ОКБ напомнили, что всего в 2016 году банки выдали 25,83 млн новых кредитов общим объемом более 3,25 трлн рублей. В целом по стране объем кредитования вырос на 28%, количество новых кредитов — на 14%.