Инфляция в России за период с 7 по 13 февраля была нулевой. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом в среду.

Недельная инфляция оказалась нулевой впервые с сентября 2016 года. Неделей ранее цены в стране выросли на 0,1%.

Инфляция с начала месяца составила 0,1%, а с начала года достигла 0,7%. В феврале прошлого года цены выросли на 0,6%, напомнило статистическое ведомство.

В Минэкономразвития ранее прогнозировали, что инфляция в феврале составит 0,3—0,5% (4,7—4,9% в годовом выражении).

Целевой показатель Центробанка по инфляции — 4% к концу 2017 года.