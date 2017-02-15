Локо-Банк снизил ставку по предложению «Локо-Авто Престиж Гос» на 0,33 процентного пункта. Теперь кредиты на покупку новых иностранных и отечественных автомобилей российской сборки 2016—2017 годов стоимостью до 1,15 млн рублей и массой до 3,5 тонны предоставляются под 9,33% годовых.



Остальные условия кредитования остались прежними. Минимальный первоначальный взнос клиента равен 20% собственных средств от стоимости машины. Кредиты выдаются на сумму до 920 тыс. рублей сроком до трех лет.

«В банке действует ряд надбавок и скидок к процентной ставке в зависимости от различных условий. Так, при наличии личного страхования при сроке кредита до одного года процентная ставка составит 6,9% годовых, а по кредиту на срок до трех лет — 8,33% годовых. При отмене заемщиком условия по обеспечению наличия денежных средств на счете не позднее десяти календарных дней до даты ежемесячного платежа предусмотрено увеличение ставки на 2 процентных пункта», — сказала эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

При оформлении каско в неаккредитованной страховой компании надбавка к ставке составит 1 п. п. Максимальный размер процентной ставки с учетом всех надбавок не может превышать 11,33% годовых, отметила эксперт.

