Локо-Банк снизил ставку по предложению «Локо-Авто Престиж Гос» на 0,33 процентного пункта. Теперь кредиты на покупку новых иностранных и отечественных автомобилей российской сборки 2016—2017 годов стоимостью до 1,15 млн рублей и массой до 3,5 тонны предоставляются под 9,33% годовых.
Остальные условия кредитования остались прежними. Минимальный первоначальный взнос клиента равен 20% собственных средств от стоимости машины. Кредиты выдаются на сумму до 920 тыс. рублей сроком до трех лет.
«В банке действует ряд надбавок и скидок к процентной ставке в зависимости от различных условий. Так, при наличии личного страхования при сроке кредита до одного года процентная ставка составит 6,9% годовых, а по кредиту на срок до трех лет — 8,33% годовых. При отмене заемщиком условия по обеспечению наличия денежных средств на счете не позднее десяти календарных дней до даты ежемесячного платежа предусмотрено увеличение ставки на 2 процентных пункта», — сказала эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
При оформлении каско в неаккредитованной страховой компании надбавка к ставке составит 1 п. п. Максимальный размер процентной ставки с учетом всех надбавок не может превышать 11,33% годовых, отметила эксперт.
АО «КБ «Локо-Банк» — средний по размеру активов московский универсальный банк с участием иностранного капитала. Основные направления деятельности — привлечение средств населения во вклады, обслуживание счетов и кредитование корпоративных лиц, в частности представителей малого и среднего бизнеса, операции с ценными бумагами.
На текущий момент основными бенефициарами банка являются Владимир Давыдик и Станислав Богуславский (по 19,99%), Михаил Рабинович (13,30%), Андрей Северилов (8,77%), Татьяна Ельскене (6,62%), Яна Богуславская (4,3%), Николай Апаев (4,1%), Юлия Заморова (2,94%). В качестве портфельного инвестора выступает инвестфонд East Capital (10%). Еще 9,99% акций находятся на балансе банка.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 87,66 млрд рублей (70-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 12,27 млрд, кредитный портфель — 50,41 млрд, обязательства перед населением — 41,90 млрд.