В 2016 году произошла эволюция способов мошенничества с помощью СМС-рассылок, рассказал журналистам замначальника ГУБиЗИ Банка России Артем Сычев.

«В 2016 году эволюционировали способы мошенничества с помощью СМС-рассылок. Приходит СМС, что по вашей карте совершена покупка и заблокирована энная сумма. Если помните, все начиналось с сообщений: «Я попал в беду, мама, переведи денег», затем были СМС, что ваша карта заблокирована, позвоните по такому-то номеру. Теперь же мошенники начали ориентироваться на совсем другую аудиторию», — сказал Сычев.

Он отметил, что после того, как человек звонил по указанному номеру, у него либо пытались выяснить номер счета и другие данные, либо убеждали пройти к банкоматам и совершить перевод.

«Людям необходимо рассказать, что нельзя совершать звонки по указанным в сообщениях номерам, а в случае подозрений нужно звонить в кол-центр своего банка», — пояснил он.

Сычев также сказал, что зачастую мошеннические операции с помощью СМС-рассылок совершают лица, находящиеся в местах лишения свободы, что является препятствием для расследования таких преступлений.