Банк «Йошкар-Ола» уменьшил ставки по вкладам.
Так, депозиты «Лидер» (на полтора года) и «Праздничный» (на год и месяц) доступны теперь под 8% годовых (ранее — под 8,5%). Минимальная сумма — 20 тыс. рублей.
«Срочный классический» (от 10 тыс. рублей) привлекается в данный момент под 7,5% годовых (до этого — под 8%), а «Срочный накопительный» (от 5 тыс. рублей) — под 7% (прежде — под 7,5%). Срок размещения обоих вкладов — 375 дней.
Процентные ставки по «Срочному» в рублях (от 5 тыс. рублей на три и шесть месяцев) снижены до 6,5% и 7% годовых соответственно (с 7% и 7,5%), а по вкладу «Пенсионный — накопительный» (от 5 тыс. рублей на два года) — до 7% (с 8%).
Проценты по депозитам выплачиваются в конце срока.
«Удобный процент» (от 20 тыс. рублей на 375 дней) открывается под 7,25% годовых (вместо 8%). Проценты выплачиваются раз в полгода.
Пополнять можно депозиты «Срочный накопительный» и «Пенсионный — накопительный».
ПАО «Банк «Йошкар-Ола» — небольшой по размеру активов региональный банк (Йошкар-Ола) с государственным участием в капитале. Приоритетными направлениями деятельности являются обслуживание счетов юридических лиц, корпоративное кредитование, привлечение средств граждан во вклады. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц.
На сегодняшний день основными бенефициарами выступают Мингосимущество Республики Марий Эл (77,91%) и Кирилл Николаев (12,47%). Валентина и Ольга Хамзины, а также член совета директоров Татьяна Владимирова (мать и дочери) совместно владеют 2,90% акций общества. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» контролирует 2,73%, братья Малик и Одис Гайсины в совокупности владеют 1,55% акций общества, Валентина Ильина — 0,43%, Гульсина Муллахметова — 0,17%, Любовь Скворцова — 0,14%. На прочих миноритариев приходится 1,68%.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 2,79 млрд рублей (385-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,39 млрд, кредитный портфель — 1,34 млрд, обязательства перед населением — 1,76 млрд.