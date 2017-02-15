Банк «Йошкар-Ола» уменьшил ставки по вкладам.

Так, депозиты «Лидер» (на полтора года) и «Праздничный» (на год и месяц) доступны теперь под 8% годовых (ранее — под 8,5%). Минимальная сумма — 20 тыс. рублей.

«Срочный классический» (от 10 тыс. рублей) привлекается в данный момент под 7,5% годовых (до этого — под 8%), а «Срочный накопительный» (от 5 тыс. рублей) — под 7% (прежде — под 7,5%). Срок размещения обоих вкладов — 375 дней.

Процентные ставки по «Срочному» в рублях (от 5 тыс. рублей на три и шесть месяцев) снижены до 6,5% и 7% годовых соответственно (с 7% и 7,5%), а по вкладу «Пенсионный — накопительный» (от 5 тыс. рублей на два года) — до 7% (с 8%).

Проценты по депозитам выплачиваются в конце срока.

«Удобный процент» (от 20 тыс. рублей на 375 дней) открывается под 7,25% годовых (вместо 8%). Проценты выплачиваются раз в полгода.



Пополнять можно депозиты «Срочный накопительный» и «Пенсионный — накопительный».