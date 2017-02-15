Министр финансов Антон Силуанов заявил, что привержен плоской шкале налогообложения.

По его словам, сейчас активно обсуждается, какой должна быть шкала налогообложения: плоской или прогрессивной.

«Некоторые считают, что прогрессивная — более справедливая. Я сторонник плоской шкалы. Любые прогрессии будут отрицательными в плане администрирования и борьбы с незаконными схемами», — сказал он, выступая перед студентами Финансового университета.

Дифференцировать налогообложение при этом министр предлагает за счет налогов на имущество.