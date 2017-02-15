Агентство по страхованию вкладов выбрало кредитную организацию для расчетов с вкладчиками красноярского банка «Енисей», чья лицензия была отозвана 9 февраля. Из сообщения департамента общественных связей АСВ следует, что основные выплаты будут идти через Росгосстрах Банк.
Как уточняется, АСВ еще намерено отобрать на конкурсной основе дополнительный банк-агент для оперативной выплаты компенсаций вкладчикам «Енисея» в Железногорске Красноярского края. Итоги отбора будут объявлены не позднее 17 февраля 2017 года.
Прием заявлений на выплату возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также сами выплаты начнутся 22 февраля. Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 21 февраля на сайте АСВ и 22 февраля в газете «Красноярский рабочий».
Банк России с 9 февраля отозвал лицензию у КБ «Енисей» (регистрационный номер 474, г. Красноярск), передает пресс-служба регулятора.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 150,08 млрд рублей (49-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 22,09 млрд, кредитный портфель — 34,95 млрд, обязательства перед населением — 66,10 млрд.