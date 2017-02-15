Агентство по страхованию вкладов выбрало кредитную организацию для расчетов с вкладчиками красноярского банка «Енисей», чья лицензия была отозвана 9 февраля. Из сообщения департамента общественных связей АСВ следует, что основные выплаты будут идти через Росгосстрах Банк.

Как уточняется, АСВ еще намерено отобрать на конкурсной основе дополнительный банк-агент для оперативной выплаты компенсаций вкладчикам «Енисея» в Железногорске Красноярского края. Итоги отбора будут объявлены не позднее 17 февраля 2017 года.

Прием заявлений на выплату возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также сами выплаты начнутся 22 февраля. Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 21 февраля на сайте АСВ и 22 февраля в газете «Красноярский рабочий».

ЦБ отозвал лицензию у банка «Енисей»
ЦБ отозвал лицензию у банка «Енисей»

Банк России с 9 февраля отозвал лицензию у КБ «Енисей» (регистрационный номер 474, г. Красноярск), передает пресс-служба регулятора.

Росгосстрах Банк
ПАО «Росгосстрах Банк» (ПАО «РГС Банк») — крупный по размеру активов столичный банк. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование юридических и физических лиц, привлечение средств населения во вклады, а также операции на денежном и долговом рынках. Крупнейшим источником финансирования деятельности выступают вклады физических лиц, формирующие почти половину пассивов.
Согласно раскрываемой информации, основным конечным бенефициаром банка выступает Сергей Хачатуров, контролирующий с партнерами (Алхас Сангулия и гражданка Кипра Марианна Карамалли) через различные юридические лица группы «Росгосстрах» 74,6% акций банка. В числе других акционеров банка Ирина Дюбкова (13,92%), гражданка Кипра Мария Димитриу (10,21%) и Лаура Андриясова (1,299%). Доля в 0,01% акций распределена между миноритарриями.


По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 150,08 млрд рублей (49-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 22,09 млрд, кредитный портфель — 34,95 млрд, обязательства перед населением — 66,10 млрд.