Защита бывшего заместителя министра культуры РФ Дмитрия Амунца, который проходит в качестве обвиняемого по делу о выводе почти 29 млрд рублей из Международного Промышленного Банка (МПБ), пожаловалась руководителю Агентства по страхованию вкладов Юрию Исаеву.



Обращение, которое подготовил адвокат Игорь Пастухов, было подано в экспедицию АСВ 9 февраля, копия документа с отметкой о регистрации есть в распоряжении РБК. Пастухов пишет, что в «деле МПБ» агентство сформировало свою позицию на основе «доверия к утверждениям следствия». Также у АСВ не было «возможности самостоятельно оценить обоснованность утверждений» СКР. По этой причине адвокат просит проанализировать информацию о расследовании, изложенную в обращении, и рассмотреть вопрос о том, какой должна быть позиция АСВ в этом деле и должно ли агентство поддерживать исковые требования к Амунцу о взыскании с него 28,5 млрд рублей.

АСВ — единственный потерпевший по этому уголовному делу. Обвинения в «присвоении или растрате в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ) были предъявлены бывшему сенатору от Тувы и основному бенефициару Межпромбанка Сергею Пугачеву, бывшему председателю правления МПБ Александру Диденко и Амунцу, который с 2004 по 2008 год занимал пост заместителя министра культуры, после чего возглавил компанию «ОПК Девелопмент» Пугачева.

По версии СКР, они замаскировали беззалоговый кредит, полученный Межпромбанком от ЦБ в октябре 2008 года, под депозитные вклады, которые «ОПК Девелопмент» сначала разместила в МПБ, а затем отозвала. Для этого были изготовлены договоры депозитов и документы об их последующем продлении. Следствие считает депозиты подложными, а все договоры по ним — заключенными задним числом. В декабре 2008 года — январе 2009 года Амунц, говорится в материалах дела, направил в Межпромбанк письма о расторжении договоров и возвращении денег на счета «ОПК Девелопмент». Затем Пугачев перевел эти средства своим подконтрольным фирмам, а они перечислили 28,7 млрд на счета кипрской Safelight Enterprises Limited.

В обращении на имя Исаева защита Амунца указывает, что договоры депозитов не были подложными, а «ОПК Девелопмент» отозвала из МПБ собственные средства, которые ранее были получены от ВТБ в качестве кредита. Позицию следствия защита объясняет «непониманием следователями особенности функционирования банковской системы». Пастухов пишет, что АСВ «под давлением со стороны следователя» направило в СКР заявление о возможном наличии в действиях руководства банка признаков преступления.

Как указывает защита Амунца, адвокаты никогда не утверждали, что «Пугачев не совершал хищений средств МПБ». Напротив, адвокаты отмечали, что в актах проверки ЦБ и АСВ были указаны операции, «связанные с выводом денежных средств из МПБ в пользу Пугачева». «Защита уверена, что хищения Пугачевым совершены не при тех обстоятельствах, которые указаны в предъявленном Амунцу обвинении», — говорится в обращении.

Амунц и Диденко были арестованы в августе 2014 года. Диденко в конце 2014 года пошел на сделку со следствием и в июле 2015 года получил три года условно. Через два месяца Мосгорсуд при рассмотрении апелляционной жалобы по просьбе прокуратуры изменил срок на реальный. Дело в отношении Амунца сейчас слушается в Тверском суде, в ближайшее время стороны перейдут к прениям. Пугачев покинул Россию и последние несколько лет живет во Франции.

До ареста Амунц занимал пост замглавы Ростуризма. Официально о его отставке не сообщалось.

Лицензия у МПБ была отозвана в октябре 2010 года, через месяц банк был объявлен банкротом. В ЦБ тогда заявили, что банк вел рисковую политику и предоставлял недостоверную отчетность. Проверка, которую аналитики регулятора провели в МПБ, показала, что банк выдал 114 «техническим компаниям» 226 необеспеченных кредитов более чем на 125 млрд рублей.