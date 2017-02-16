В настоящее время состояние рынка автокредитования постепенно начинает возвращаться к докризисному. Так, несмотря на продолжающееся действие государственной программы поддержки рынка автокредитования (условия по которой являются сегодня самыми выгодными), ряд банков активно снижает ставки по собственным программам автокредитования, разрабатывает новые кредитные предложения и возобновляет программы, действие которых было «заморожено» в 2014—2015 годах. К примеру, это кредиты на покупку специальных транспортных средств (водной техники), спортинвентаря или же на покупку подержанных машин у физических лиц.

Начиная с февраля 2017 года портал Банки.ру решил начать рассчитывать и ежеквартально публиковать информацию об изменении средней ставки по автокредитам в топ-10 крупнейших российских банков по портфелю автокредитования (данные по объему портфеля топ-10 берутся из составляемого Банки.ру каждое полугодие рейтинга российских автокредитных банков).

Для получения индекса нами был произведен расчет средних процентных ставок по рублевым кредитам на приобретение автомобилей. Для формирования более полного представления о состоянии данного сегмента рынка отдельно отражена информация о значении средней ставки в разрезе вида транспортных средств: на покупку новых автомобилей, автомобилей с пробегом и коммерческого транспорта с учетом предложений с госсубсидированием и специальных программ на отдельные марки авто или в партнерстве банков с автосалонами.

По состоянию на 15 февраля индекс Банки.ру по автокредитам (средняя процентная ставка по кредитам на покупку автомобилей) составил 18,91% годовых. В частности, средняя ставка по кредитам на покупку новых автомобилей равна 15,87% годовых, по кредитам на покупку автомобилей с пробегом — 20,93% годовых. Средняя ставка по предложениям на покупку коммерческого транспорта составила 19,94% годовых.

«Несмотря на то, что сейчас многие банки снижают ставки по автокредитам довольно активно, кредитные организации из топ-10 по объему портфеля автокредитов, к сожалению, корректируют ставки по своим программам крайне редко. В связи с этим нами было принято решение о расчете индекса раз в квартал», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Для получения индекса анализируются данные, представленные на официальных сайтах банков. В расчетах используются процентные ставки, действующие при подтверждении доходов официальными документами, а также при приобретении заемщиком страхования каско и отказе от страхования жизни и здоровья. Если условиями программы предусмотрено взимание комиссии в виде повышенной процентной ставки в первый месяц кредитования, в расчет принималась базовая ставка, действующая при отказе заемщика от уплаты подобной комиссии.

Для расчета показателя аналитики Банки.ру не использовали ставки по продуктам, которые могут быть предоставлены на заявленных условиях только «своим» клиентам (зарплатным клиентам, вкладчикам банка, сотрудникам компаний-партнеров и т. д.). При учете этих значений величина средних процентных ставок для открытого рынка будет некорректна.