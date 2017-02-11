Суммарная задолженность по заработной плате в России на 1 февраля составила 3 млрд 232 млн рублей, увеличившись за месяц на 507 млн рублей, или на 18,6%. Такие данные публикует Росстат в среду.

Просроченная задолженность по зарплате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 февраля равнялась 3 млрд 215 млн рублей (99,5% общей суммы задолженности). По сравнению с данными на 1 января показатель вырос на 495 млн рублей (18,2%).

«Объем просроченной задолженности по заработной плате на 1 февраля 2017 года составил менее 1% месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых видов экономической деятельности», — подчеркивается в материалах статистического ведомства.

Как сообщалось ранее, в декабре задолженность по зарплатам в РФ снизилась на 29%.