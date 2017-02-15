Министр экономического развития РФ Максим Орешкин считает, что тенденция на снижение инфляции в стране позволит по итогам 2017 года выйти на запланированные 4%. Об этом он заявил на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным.

«По инфляции мы видим, что сейчас она находится около уровня в 5%: если прошлый год мы закончили — 5,4%, то тенденция на снижение инфляции продолжается. Ожидаем, что по итогам 2017 года она уверенно выйдет на запланированные показатели — около 4%. Центральный банк и правительство активно над этим работают», — доложил главе государства министр.



По его словам, самый важный момент — то то, что снижение инфляции позволит увеличить доходы населения. «Тенденция уже проявилась в конце прошлого года, и она сохранится в 2017 году», — отметил он.

Со своей стороны Владимир Путин сказал: «Только работайте над этим постоянно. Надо заниматься, как мы говорим, таргетированием (инфляции) вместе с ЦБ, правительством. Там, где нужно, — администрацию подключать. И с регионами надо работать, конечно».

Максим Орешкин в свою очередь отметил, что должна быть комплексная работа «всех органов власти в этом направлении».