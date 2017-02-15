Торги акциями на Московской бирже закрылись снижением. Так, индекс ММВБ понизился на 0,21%, до 2 137,08 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,12%, до 1 172,59 пункта.



Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 1,2%, «Газпрома» — на 0,64%, ВТБ — на 0,16%. Бумаги Сбербанка подорожали на 0,49%, Московской биржи — на 0,32%.

«Индекс ММВБ скорректировался вверх и вернулся к отметке 2 140 пунктов. При этом восходящий тренд на отечественном фондовом рынке остается актуальным, но он будет возможен только в условиях стабилизации рубля на новых уровнях», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.