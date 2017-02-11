Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что экономическая активность в стране сейчас перешла в стадию восстановления.

«Если говорить о начале 2017 года, то ситуация складывается довольно позитивная. Первые данные, которые мы видим, это данные по погрузке на железнодорожном транспорте, по потреблению электроэнергии, — они показывают очень хороший рост. Погрузка на железнодорожном транспорте выросла около девяти процентов к уровню прошлого года, это очень серьезный рост — говорит о том, что экономическая активность начинает восстанавливаться», — заявил он в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.

«Если посмотреть на опросы предприятий, то здесь индикаторы говорят о том, что уровень уверенности максимальный с начала 2011 года. Тоже очень хороший показатель, говорит о том, что экономическая активность продолжает восстанавливаться», — отметил министр.



Говоря об итогах 2016 года, Орешкин сказал, что год закончился «на положительной ноте». «Если посмотреть на те ожидания, которые были в начале 2016 года, — они были, конечно, гораздо хуже. Наш прогноз был хуже, и, если посмотреть международные агентства, МВФ, рейтинговые агентства, — они прогнозировали снижение ВВП в районе 2%. Данные, которые показывает Росстат, — это снижение на 0,2% за 2016 год», — заявил глава МЭР.

По его словам, негативные тенденции были в первом полугодии 2016-го, а во втором полугодии уже в целом экономика вышла в рост. «Поэтому цифры в начале года были похуже, а затем постепенно выправились», — подчеркнул министр.

Он сказал, что это во многом результат действий финансово-экономических властей по политике долгосрочной стабильности, которая «постепенно начала действовать, позволила экономике адаптироваться к изменившейся ситуации и вывела экономику вновь на траекторию роста».

«Еще очень важная особенность и отличие 2016 года от 2017-го: в 2016 году рост был сосредоточен только в ряде отраслей, в таких как сельское хозяйство, химическая промышленность и ряд других отраслей; так называемые торгуемые отрасли (кто либо работает на экспорт, либо конкурирует с импортом на внутреннем рынке) продемонстрировали положительную динамику. В 2017 году мы ожидаем, что рост будет более широкий, затронет в том числе и потребительский сектор, ожидаем восстановления денежных доходов населения, будет складываться положительная тенденция», — сообщил Орешкин.

Кроме того, он подчеркнул, что ожидает роста экономики страны по итогам года. «В целом по 2017 году мы ожидаем рост порядка 2%», — сказал министр.