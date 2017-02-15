Доллар и евро завершили основную валютную сессию ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск повысился на 17 копеек по сравнению со значением закрытия предыдущего дня и составил 57,2825 рубля. Курс евро вырос на 20 копеек, остановившись на отметке 60,6 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 57,9075 рубля, минимальный — 56,55. Всего за торговый день совершено 56 635 сделок на 5 млрд 839 млн 88 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 61,13 рубля, минимальный — 59,7925. Всего за торговый день совершено 7 486 сделок на 510 млн 34 тыс. евро.