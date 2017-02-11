Прокуратура Чеченской Республики инициировала возбуждение уголовных дел по факту создания фирмы-однодневки, обналичившей более 400 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте Генпрокуратуры РФ.

Как поясняется, чеченская прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Установлено, что межрайонная инспекция ФНС России № 6 по Чеченской Республике зарегистрировала в качестве юридического лица ООО «Индег-Групп». Между тем проведенной проверкой выявлено, что общество является фирмой-однодневкой. По юридическому адресу, заявленному при регистрации, оно никогда не располагалось, реальная финансово-хозяйственная деятельность не велась.

Кроме того, руководителем и учредителем ООО «Индег-Групп» является фактически не существующее лицо с вымышленными установочными данными, отраженными в незаконно выданном паспорте гражданина РФ.

Несмотря на это, более 30 коммерческих организаций, в основном из Москвы и Санкт-Петербурга, в течение нескольких суток перечислили на расчетные счета ООО «Индег-Групп» денежные средства в общей сумме, превышающей 400 млн рублей. В последующем практически все указанные средства с целью незаконного вывода в наличный оборот перечислены на счета физических лиц.



Прокуратура республики направила материалы проверки в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном использовании документов для образования юридического лица и о злоупотреблении должностными полномочиями. Расследование уголовных дел взято на контроль прокурором Чеченской Республики.

