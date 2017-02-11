Законопроект, который позволит наложить вето на возможное снятие президентом США Дональдом Трампом санкций с России, внесен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США, пишет Financial Times.



«Это серьезный вопрос национальной безопасности», — заявил демократ Стени Хойер, выразив надежду, что в обеих палатах конгресса поддержат введение вето на возможное решение Трампа.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан ранее заявил в интервью MSNBC, что поддержит законопроект о вето. «Я поддержу закрепление санкционного режима, если появится вероятность, что они могут быть сняты», — сказал Райан.

В начале февраля аналогичный законопроект был внесен в Сенат США. В документе говорится о том, что если Белый дом захочет снять санкции с России, ему для начала придется предоставить конгрессу детальное обоснование этого решения. В свою очередь, конгрессмены смогут в 120-дневный срок согласиться или не согласиться с решением президента.

На следующий день после внесения первого законопроекта в конгресс официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что США не намерены снимать с Москвы санкции, введенные в связи с присоединением Крыма, «пока полуостров остается в составе России».