В пунктах платежной системы Contact теперь можно купить полис медицинского страхования компании «УралСиб Страхование». Услуга доступна во всех пунктах системы в России, осуществляющих платежи; для оформления полиса достаточно предъявить те же документы, что и для денежного перевода, уточняется в сообщении сторон.

Страховой полис «Крепкое здоровье» действует на всей территории РФ, рассчитан на три, шесть или 12 месяцев, стоимость составляет 590, 990 и 1 490 рублей соответственно. Из релиза следует, что программа покрывает приемы врачей-специалистов (терапевта, гинеколога, невролога, отоларинголога, офтальмолога, уролога, хирурга, травматолога, гастроэнтеролога, кардиолога, инфекциониста, физиотерапевта, пульмонолога и других), лабораторную диагностику, инструментальные исследования и т. д.

«Наша совместная программа с системой Contact рассчитана на самую большую часть аудитории систем денежных переводов — мигрантов, которым не обязателен патент на работу. Вместе с партнерами мы постарались создать удобную инфраструктуру, благодаря которой клиенты смогут без проблем оформить страховой полис за пять минут и при необходимости получить качественную медицинскую помощь», — комментирует руководитель департамента по работе с партнерами «УралСиб Страхования» Мария Черникова.

«Оформление страховых полисов будет особенно актуальным для клиентов, совершающих денежные переводы. Приобретая полис, наши клиенты смогут рассчитывать на качественную медицинскую помощь в любом регионе России и быть уверенными в скорейшем восстановлении работоспособности», — отмечает директор департамента продаж финансовых сервисов группы QIWI, в которую входит система Contact, Александр Щербаков.



Партнеры напоминают, что в пунктах Contact также можно оплатить любой страховой полис, оформленный в интернет-магазине страховой группы «УралСиб». Комиссия не взимается.

