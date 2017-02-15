Банк Англии решил не изымать из обращения новую пластиковую банкноту номиналом 5 фунтов стерлингов, несмотря на протесты со стороны вегетарианцев, борцов за права животных и религиозных групп из-за наличия доли животного жира в полимерных купюрах.

По информации издания The Guardian, Банк Англии также начинает производство еще одной пластиковой купюры номиналом 10 фунтов с изображением Джейн Остин, которая поступит в обращение в сентябре. Британский регулятор уже потратил около 70 млн фунтов на создание этих двух пластиковых банкнот.

Изъятие пятифунтовых банкнот и остановка производства новых повлечет за собой значительные финансовые затраты для Банка Англии, и, соответственно, для налогоплательщиков, сообщается в официальном заявлении регулятора.

В конце 2016 года, Банк Англии всерьез озаботился проблемой наличия животных жиров в составе их новой пластиковой банкноты номиналом 5 фунтов после того, как представители веганского и вегетарианского сообществ собрали более 100 тыс. подписей под петицией о запрете.

На вопрос пользователя в Twitter регулятор ответил, что в новой купюре используются говяжий и бараний жиры, а затем в официальном заявлении уточнил, что жир используется на ранних стадиях производственного процесса в крайне малом количестве.

В сентябре 2016 года в обращение поступила новая версия банкноты от Банка Англии достоинством 5 фунтов стерлингов — купюра из прочного пластика с изображением бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

Первый тираж банкнот составит 400 млн экземпляров. Старые купюры с изображением Элизабет Фрай остаются законным платежным средством до 5 мая 2017 года включительно.