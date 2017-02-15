Банк России 15 февраля принял решение о внесении в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка сведений о саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» в качестве СРО специализированных депозитариев. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

В релизе самой организации указано, что в качестве СРО профучастников она охватывает сегодня максимальный набор видов профессиональной деятельности: брокерскую, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарную, регистраторскую и спецдепозитарную деятельность.

По данным СРО «НФА», в ее состав входят 15 организаций-спецдепов (около 40% профучастников данного вида). Специализированные депозитарии «выполняют чрезвычайно важную для рынка коллективных инвестиций функцию по хранению и учету имущества, а также по контролю за деятельностью управляющих компаний ИФ, ПИФов и НПФ», напоминают в НФА.



В организации уточняют, что в ее составе был создан совет по спецдепозитарной деятельности, которым в 2016 году в соответствии с последними нормативными новациями были подготовлены профильные стандарты.

