Мещанская межрайонная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Санкт-Петербурга: 24-летнего Никиты Львова, 23-летнего Константина Цветкова и 24-летнего Илариона Вишнякова. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой, а именно в создании финпирамиды, указано в сообщении Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, обвиняемые вместе с сообщниками, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, входили в состав организованной группы мошенников, действовавших по схеме финансовой пирамиды. В период с 4 по 23 марта 2016 года участники организованной группы от имении ООО «Оптима», которое фактически предпринимательской деятельностью не занималось, «заключали договоры займов под видом инвестирования в динамично развивающиеся компании, якобы входившие в состав холдинга и занятые в разных сферах деятельности».

Как следует из релиза, мошенники принимали клиентов в специально арендованном офисе. Они ориентировались, в частности, на лиц пожилого возраста. Клиентам обещались ежемесячные выплаты в размере 10—18% от вложенной суммы.

Сообщается, что жертвами пирамиды стали 36 человек, с которыми были заключены договоры займа на общую сумму свыше 6,3 млн рублей.



Уголовное дело направлено в Мещанский межрайонный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый Вишняков содержится под стражей. В отношении Львова и Цветкова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

