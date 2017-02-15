Банк «Ак Барс» заявил о том, что его клиентам рассылается не соответствующая действительности информация о состоянии кредитной организации. Об этом «Бизнес Online» сообщил председатель правления банка Зуфар Гараев.



Ранее местные СМИ писали, что клиенты банка «Ак Барс» стали получать сообщения с призывами снимать денежные средства со счетов. Сообщения рассылались по WhatsApp и Telegram.

Гараев отметил, что «Ак Барс» уже проводит разъяснительную информационную работу с клиентами. При этом ложные сообщения «распространяются до сих пор».

«Сегодня банк себя чувствует весьма комфортно с точки зрения основных показателей. Дополнительно мы поддерживаем повышенный объем наличности в банкоматах», — заявил банкир.